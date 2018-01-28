الدولار ينخفض أمام الجنيه في 5 بنوك بنهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 5 بنوك بين قرش واحد وقرشين، خلال تعاملات مساء اليوم الأحد مقارنة بمستويات الصباح، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.

وسجل سعر الدولار انخفاضا في بنكي الأهلي المصري والقاهرة إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مع بداية التعاملات.

ووصل سعر العملة الأمريكية تراجعا في البنك التجاري الدولي إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع في الصباح.

وانخفض سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي قناة السويس ومصر عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك البركة 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه في الصباح.