أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتضاعف 42 مرة في 6 شهور

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفعت بنسبة 4205%.

وحققت الشركة صافي ربح، خلال الستة شهور الأولى من العام المالي في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2017 بقيمة 76.8 مليون جنيه، مقابل 1.8 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيانها، إن ارتفاع صافي الربح، نتيجة زيادة الكفاءة الإنتاجية للمصانع بعد مشروع تحديث وحدة الخلايا بالشركة، بالإضافة إلى زيادة أسعار منتجاتها بالسوقين المحلي والعالمي.

وتقوم الشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بأعمال التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، وكذلك أعمال الوكالة التجارية، وتنتج الصودا الكاوية ومشتقاتها والكلور، وكذلك إنتاج حامض الايدروكلوريك هذا إلى جانب غاز الأيدروجين.

ووفقا لبيان الشركة، ارتفعت مبيعاتها بنسبة 185% لتسجل خلال النصف الأول من العام، بقيمة 188.7 مليون جنيه، مقابل 66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.