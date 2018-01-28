663 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- علاء أحمد :

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في السوق المحلية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب عيار 21 استقر عند 663 جنيها، وهي نفس أسعار الأمس.

وأوضح نجيب أن استقرار أسعار الذهب اليوم جاء نتيجة العطلة الرسمية في بورصة الذهب عالميا، وهي المؤثر الرئيسي في أسعاره في السوق المحلية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 81، اليوم، 568 جنيها، وعيار 24 سجل 757.7 جنيه، والجنيه الذهب 5304 جنيهات.

وسجل سعر الذهب، عالميا 1350.40 دولار للأوقية (الأونصة) بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بالبورصة العالمية، والتي من المقرر أن تستأنف عملها غدا.