وفاة بائع الكبريت الذي صنع أسطورة شركة "أيكيا"

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة أيكيا للأثاث اليوم الأحد إن مؤسسها رجل الأعمال السويدي، إينجفار كامبراد، توفي اليوم عن عمر يناهز 91 عاما.

وبحسب تدوينة مقتضبة للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فإن "مؤسس أيكيا واحد من أعظم رواد الأعمال في القرن العشرين، إينجفار كامبراد، رحل عن عمر يناهز 91 عاما".

وولد كامبراد، في 30 مارس 1926، وهو رجل أعمال سويدي، من أصل ألماني صنفته مجلة فوربس في المركز العاشر لأغنى شخصيات في العالم خلال 2017.

وقدرت ثروة كامبراد بنحو 52.4 مليار دولار العام الماضي، وفقا لبيانات فوربس.

وبدأ كامبراد، في سن صغير حيث بدأ في تجارة بيع أعواد الثقاب لجيرانه على دراجة في منطقة لوينجبي بالسويد.

ووفقا لما تقوله ويكبيديا فإن كامبراد، كان يشتري كميات كبيرة من أعواد الثقاب بأسعار رخيصة جدا من ستوكهولم، ثم يبيعها بشكل فردي بسعر منخفض.

وتوسعت تجارة كامبراد، لتشمل بيع الأسماك وزينة أشجار الميلاد وأقلام الحبر الرصاص، إلى أن أسس شركة أيكيا عام 1943 وهو في سن 17 عاما.

وتقول صحيفة التايم البريطانية إن كامبراد نشر في 1950 أول كتالوج للأثاث، الذي يصنعه من خلال مصنع محلي قريب من منزله.

ومع توسع نشاط الأثاث في شركته قرر كامبراد ترك كل الأعمال التجارية التي كان يعمل بها والتفرغ لتجارة الأثاث فقط.

وتقول الصحيفة إن أيكيا اتخذت شهرتها من أنها تسمح لعملائها في تصميم الأثاث الذي يرغبون فيه، وهو ما ساهم في انتشارها أكثر.

وتوسع العمل في أيكيا، لتصبح فيما بعد أضخم وأهم شركة أثاث في العالم، حيث يوجد لها فروع في 40 دولة في العالم.

وفي 2013 تقاعد كامبراد عن إدارة أيكيا، ليترك المسؤولية لنجله ماثيث.

وفي 1970 غادر كامبراد، السويد إلى سويسرا حتى يتجنب دفع الضرائب نظرا لأنها كانت الأعلى في العالم، لكن مع وفاة زوجته في 2011، عاد مرة أخرى إلى مسقط رأسه.