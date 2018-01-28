القابضة للسياحة: ننتظر رخصة تشغيل فندق كليوباترا في فبراير المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة تنتظر الحصول على رخصة تشغيل فندق كليوباترا بعد تطويره من وزارة السياحة، بحد أقصى في فبراير المقبل، والبدء في تشغيله.

وأضافت حطبة، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، إن افتتاح كليوباترا، يأتي ضمن خطة الشركة القابضة لتطوير الفنادق التاريخية الخمس التابعة لها، بعد تطوير فندق كتراكت.

وقالت حطبة، إنها عرضت على وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوي، خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، رؤية الشركة القابضة لتطوير تلك الفنادق، للحفاظ على قيمتها التاريخية.

وأضافت "طورنا كتراكت والمينا جاردن في فندق مينا هاوس، وباقي قصر مينا هاوس، سنبدأ تطويره في العام المالي 2018 – 2019".

ونفذت الشركة القابضة أعمال تطوير "كليوباترا" باستثمارات بلغت 80 مليون تحملت شركة "إيجوث"، التابعة لها، 45 مليون جنيه ضختها في المرحلة الأولى لتنفيذ أعمال البنية التحتية، في حين تحملت شركة "أراكان" التي تتولى إدارة الفندق 35 مليون جنيه تكلفة الفرش والتجهيزات.

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