13 فبراير.. افتتاح فرع بيع المصنوعات بدسوق بعد تطويره بالتعاون مع "بي تك"

كتبت- شيماء حفظي:

تفتتح شركة بيع المصنوعات – إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق – الشهر المقبل، فرعها في دسوق بعد تطويره.

وقالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمصراوي، اليوم الأحد، أنه تم تحديد 13 من فبراير المقبل لافتتاح الفرع، بعد تطويره بالشراكة مع بي تك، بقيمة 5 ملايين جنيه.

وأضافت حطبة، أن مساحة الفرع 750 مترا، وتم التعاقد عليه مع شركة بي تك بعقد مشاركة قيمته 600 ألف جنيه، لمدة 9 سنوات تبدأ من 2018.

وشركة بيع المصنوعات، هي إحدى شركات التجارة الأربع التابعة للشركة القابضة، مع "صيدناوي وهانو وبنزايون".

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