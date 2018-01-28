بدء أعمال هدم فندق "كونتيننتال" وسط البلد

كتبت- شيماء حفظي:

بدأت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، اليوم الأحد، تنفيذ أعمال هدم فندق كونتيننتال، تمهيدا لتطويره.

وقالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، في تصريح لمصراوي، اليوم، إن أعمال الهدم بدأت من ناحية الفندق، وليس من ناحية المحال التجارية.

وأضافت حطبة، أنه لا يمكن تحديد مدة الهدم لأنها تعود للمقاول الذي ينفذ أعمال الهدم.

وقررت الشركة القابضة تأسيس شركة مشتركة لتطوير فندق الكونتيننتال بحي عابدين وسط البلد، والتابع لشركة إيجوث.

وقالت حطبة، في تصريحات سابقة لمصراوي، إنها مازالت في مرحلة التفاوض مع عدد من المستثمرين العرب والمصريين لتطوير الفندق، وسيتم تأسيس شركة مشتركة مع المستثمر الذي يقع عليه الاختيار ونقل ملكية الأرض إليها كحصة عينية.

وتستهدف الشركة المزمع إنشاؤها للتطوير ضخ 1.2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع الذي يتضمن هدم "كونتيننتال" كمنشأ آيل للسقوط دون المساس بواجهة شارع "عدلي" وبناء منشأ جديد بنفس الارتفاعات يتضمن فندقا بخدمة 4 نجوم، وممر تجاري، بحسب حطبة.

وأثارت قضية هدم الكونتننتال حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، باعتباره قيمة تاريخية، لكن رئيسة القابضة قالت إنه للحفاظ على قيمة الفندق، فإنه لابد من هدمه وإعادة بنائه "لن ننتظر حتى يسقط عن آخره، كما أننا سنعيد بناءه بنفس الطراز".

وعن أزمة أصحاب المحال التجارية القائمة حول الفندق، قالت حطبة إن الشركة ستوفر لهم محلات أيضًا بعد التطوير، على أن تعطي كل تاجر تعويضا ماليا عن فترة تنفيذ المشروع.

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