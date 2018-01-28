أكبر عملية سرقة عملة .. قرصنة إلكترونية تُفقد شركة يابانية ملايين من "شبيهة بيتكوين"

وكالات:

فقدت آحدي شركات تبادل العملات الرقمية الكبري باليابان، ما يُقدر بـ534 مليون دولار أمريكي من العملة الافتراضية، نتيجة لتعرض شبكتها لقرصنة إلكترونية.

وتُعد هذه أكبر عملية سرقة لعملة رقمية، مما دفع شركة "كوينتشيك" لإيقاف التداول بجميع العملات الرقمية، باستثناء "بيتكوين"، إلى أن قَيَّمت حجم خسائرها الناجم عن فقدان عملة "نيم"، وفق "بي بي سي" العربية.

وانهارت شركة أخرى لتداول العملات في طوكيو تُدعى "إم تي غوكس" عام 2014 ، بعد أن اعترفت بأن ما قيمته تعادل 400 مليون دولار أمريكي من عملة بيتكوين قد سرقت من شبكتها.

وأفادت تقارير إعلامية أن أموال كوينتشيك المسروقة كانت مودعة في "محفظة ساخنة"، وهي حافظة نقود إلكترونية متصلة بالإنترنت، عوضًا عن وضعها في "محفظة باردة"، حيث يتم تخزين الأموال بشكل آمن بعيدًا عن شبكة الإنترنت.

وتقول شركة كوينتشيك إنها لديها العنوان الرقمي للمكان الذي أُرسلَت إليه العملة المفقودة، مضيفة أنها ستبذل كل ما في وسعها لتعويض المستثمرين.