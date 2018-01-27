المصريون يتجهون للبيع.. لماذا ترتفع أسعار الذهب منذ بداية 2018؟

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم السبت، عند مستويات إغلاقه أمس بنحو 663 جنيهاً لجرام الذهب عيار 21، بعدما سجل في بداية تعاملات أمس مستوى تاريخياً عند 665 جنيهاً.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، لمصراوي، إن ارتفاع الذهب منذ بداية العام 2018، سببها الزيادة العالمية في سعر المعدن، التي تعد المقياس الرئيسي لأسعار السوق المحلي في مصر، بالإضافة إلى استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 81، اليوم، 568 جنيها، وعيار 24 سجل 757.7 جنيه، والجنيه الذهب 5304 جنيهات.

وأضاف نجيب، أنه نتيجة لارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، اتجه المواطنون للبيع أكثر من الشراء للاستفادة من هذه الزيادة، في حين أن الأوضاع الاقتصادية الحالية وضعف القوة الشرائية للمستهلكين أدت إلى تراجع الطلب على الذهب في السوق.

ووفقاً لوكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، بعدما هبطت من أعلى مستوى في 17 شهراً في الجلسة السابقة مع استمرار ضعف الدولار، على الرغم من تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة قوة العملة.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1350.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، منهياً الأسبوع على مكاسب قدرها 1.5%.

وسجل المعدن الأصفر، يوم الخميس، 1366.07 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أغسطس 2016، لكنه بدد مكاسبه بعد أن صرح ترامب لشبكة سي.إن.بي.سي في دافوس بسويسرا بأنه يريد أن يرى الدولار قوياً.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2014 عند 88.438، يوم الخميس، وانخفض المؤشر 0.31% إلى 89.116 في أحدث قراءة له.