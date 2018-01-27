"المركزي" يوافق للمصرف المتحد على شهادة ادخار إسلامية بعائد مدفوع مقدما

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في المصرف المتحد، لمصراوي، اليوم السبت، إن البنك المركزي، وافق على طلب مصرفه، بإصدار شهادة ادخار إسلامية، يسدد العائد عليها مقدما.

وأضاف المصدر، أن المصرف المتحد، سيفتح باب الاكتتاب في هذه الشهادات، في فبراير المقبل.

وتمنح هذه الشهادات العائد عليها للعميل فور الاكتتاب فيها، وليس على دفعات طوال مدتها كما هو الحال في الشهادات التقليدية.

ولجأ معظم البنوك العاملة في السوق لطرح شهادات بفوائد عالية متغيرة العائد او شهادات مدفوعة العائد مقدما، من أجل الحفاظ على السيولة، وجذب العملاء، في مواجهة المنافسة الكبيرة مع شهادات بنكي الأهلي ومصر ذات العائد الثابت بنسبة 16 و20% والتي أطلقت بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

ويمكن الاكتتاب في شهادات المصرف المتحد، للأفراد بداية من ألف جنيه ومضاعفاتها، ويمكن استرداد أصل الشهداة بعد مرور 6 شهور من ربط الشهادة بعد خصم المصاريف.

وسيتم تحديد متوسط العائد على هذه الشهادات بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، بحسب المصدر.

ويستحوذ النشاط الإسلامي على نسبة 40% من ‘جمالي أعمال المصرف المتحد، المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري.