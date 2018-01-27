بنك مصر يرجئ فتح مكتب تمثيل خارجي في كوريا الجنوبية

كتبت- منال المصري:

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن مصرفه قرر تأجيل فتح مكتب تمثيل خارجي له في كوريا الجنوبية، والتركيز على دول أخرى.

وأوضح المغربي، قرر إرجاء فتح مكتبه في كوريا الجنوبية، والذي كان مقررا العام الجاري، بعد إعادة دراسة خطة التوسع الخارجي.

وقال إن البنك يعتزم فتح مكاتب تمثيل في إيطاليا وكينيا خلال العام الجاري، من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وهذه الدول.

وافتتح البنك خلال الفترة الأخيرة فرعين في موسكو عاصمة روسيا، ومدينة كوانزو بالصين.

كشف عاكف المغربي نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، ان البنك قرر ارجاء فتح مكتب تمثيلى له فى كوريا الجنوبية الذى كان مقرر فتحه العام الجارى.

وقال المغربي، إن البنك يعتزم إضافة 50 فرعا جديدا على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام الجاري، وإطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة.

وأضاف أن البنك يستهدف زيادة عدد كبار العملاء إلى 50 ألف عميل مقابل 20 ألف عميل حاليا متواجدين في 40 فرعا.