في جولة مفاجئة.. وزير الصناعة: حلم مدينة الروبيكي للجلود أصبح حقيقة

القاهرة- مصراوي:

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، إن "حلم إنشاء مدينة متكاملة للجلود أصبح حقيقة واقعة".

وأضاف الوزير في بيان حصل عليه مصراوي، أن معدلات التشغيل بالمدينة تسير وافقا للخطة التي وضعتها الوزارة، وأنه مع بداية الشهر المقبل، ستنتهي الوزارة من تخصيص إجمالي الوحدات الإنتاجية بالمرحلة الأولى بالمدينة والتي تشمل 82 مصنعا، بواقع 322 وحدة.

وقال قابيل، خلال جولة وصفتها الوزارة بأنها "مفاجئة"، إنه جاري حاليا الانتهاء من نقل 70 منشاة صغيرة من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي المصانع المنتجة حاليا بالمدينة بلغ نحو 25 مصنعا، تشمل جميع الأنشطة بمجال دباغة الجلود من مدابغ صغيرة ومتوسطة وكبيرة ومخازن للجلود والكيماويات المساعدة في عملية الصناعة بالإضافة إلى المركز التكنولوجي.

وقال قابيل إنه من المخطط دخول 25 مصنعا جديدا مرحلة التشغيل الفعلي نهاية شهر فبراير المقبل .

وفيما يتعلق بموقف أعمال الهدم بمنطقة مجرى العيون، قال قابيل إنه تم هدم وإزالة جزء كبير من مدابغ مجرى العيون سواء التي قررت الانتقال ‘لى الروبيكي أو تلك التي فضلت الحصول على تعويضات مالية.

وقال إنه جاري حالياً هدم وإزالة باقي المنشآت، وإنه سيتم الانتهاء قريبا من نقل جميع الوحدات الإنتاجية من مجرى العيون إلى مقر المدينة الجديدة بالروبيكي.

وأضاف قابيل أن المنشأت التي لن تنتقل سيتم التعامل معها بالشكل القانوني لضمان تنفيذ خطة الدولة في تنمية وتطوير منطقة مجرى العيون، "حيث تم عمل مخطط عام من قبل إحدى الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال ويتم مراجعته حاليا" .

وقال قابيل إنه يجري حالياً ترفيق المرحلة الثانية من مدينة الروبيكي والتي تقدر مساحتها بنحو 135 ألف متر مربع، وطلب الوزير ضرورة الانتهاء من أعمال الترفيق قبل حلول شهر أبريل المقبل، من أجل سرعة استيعاب جميع التوسعات المطلوبة للمصانع الراغبة في إتمام عملية النقل بالإضافة إلى إنشاء مصانع للصناعات المغذية والتكميلية لصناعة دباغة الجلود.