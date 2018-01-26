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الصين تخطط لشن حملة ضد النمو غير القانوني في طاقة المصافي الإنتاجية

04:08 م الجمعة 26 يناير 2018
الصين تخطط لشن حملة ضد النمو غير القانوني في طاقة المصافي الإنتاجية

القاهرة- وكالات:

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين اليوم الجمعة إنها ستطلق حملة جديدة على شركات تكرير النفط التي تزيد طاقتها الإنتاجية من دون الحصول على موافقة رسمية، بحسب وكالة رويترز.

وهذا هو أحدث إجراء شامل تتخذه بكين للحد من النمو غير المنظم في إنتاج الوقود والتجارة غير المشروعة في النفط.

وفي بيان لها، قالت اللجنة إنها ستغلق مصاف تقل طاقتها الإنتاجية عن مليوني طن في العام إذ وجدت أن تلك المصافي تخالف القوانين المنظمة.

وستكون العقوبة التي ستفرض على المصافي الأكبر هي الحد من أي مشروعات للتوسع.

اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح شركات تكرير النفط وكالة رويترز

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