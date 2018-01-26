اقتصاد بريطانيا ينمو بوتيرة سريعة في الربع الرابع خلافا للتوقعات

القاهرة- وكالات:

تسارع نمو الاقتصاد البريطاني خلافا للتوقعات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017 في أحدث مؤشر على أن الصدمة الناتجة عن تصويت الناخبين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016 لم تكن بالحدة التي كان المستثمرون يخشونها فيما مضى، بحسب وكالة رويترز.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.5% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة ليسجل وتيرة أسرع من متوسط التوقعات بنمو قدره 0.4% في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد، وهي في الوقت ذاته أسرع وتيرة للنمو الفصلي في 2017.

لكن مكتب الإحصاءات الوطنية قال إن الصورة الأكبر للاقتصاد تظل تمثل أحد أبطأ معدلات النمو وأكثرها تفاوتا في سادس أكبر اقتصاد في العالم.

وفي 2017 ككل، بلغ النمو 1.8% مقارنة مع 1.9% في 2016، وهي أبطأ وتيرة منذ 2012.

وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2016، فإن النمو في الفترة بين أكتوبر وديسمبر تباطأ إلى 1.5%، وهو أدنى معدل منذ الربع الأول من 2013 ويمثل انخفاضا من نمو قدره 1.7% في الربع الثالث.

كان استطلاع رويترز أشار إلى نمو قدره 1.4%.

وقال بنك إنجلترا المركزي الشهر الماضي إنه يتوقع احتمال تباطؤ الاقتصاد قليلا في أواخر 2017.