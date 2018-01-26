بعد عرضها أمام السيسي.. 20 معلومة عن الاسثتمار الصناعي بالصعيد

كتبت- إيمان منصور:

تسعى وزارة التجارة والصناعة لإحداث تنمية صناعية حقيقية بمحافظات الصعيد، وذلك عن طريق خلق تجمعات صناعية متكاملة بمختلف المحافظات والتي تعتمد بصفة أساسية على الميزات التنافسية لكل محافظة، بحسب ماقاله الوزير طارق قابيل.

وقال قابيل في بيانات رسمية، إن الاهتمام بالاستثمار في الصعيد يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحقيق تنمية شاملة بمحافظات الصعيد وتوفير فرص عمل حقيقة بها.

ويعرض مصراوي في هذا التقرير نحو 20 معلومة عن الاستثمار الصناعي بالصعيد القائم والمستهدف إنشاءه في المرحلة المقبلة، بحسب مااستعرضه الوزير طارق قابيل أمام الرئيس السيسي في مطلع الأسبوع الجاري:

*الانتهاء من إنشاء 10 مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص نهاية العام الحالي

*تسجيل 2973 مصنع باستثمارات 75 مليار جنيه وقيمة إنتاج 119 مليار جنيه تتيح 127 ألف فرصة عمل

*افتتاح 256 مصنع جديد في العام المالي الماضي باستثمارات 4 مليار جنيه وتتيح 5.8 ألف فرصة عمل مباشرة في 7 مجالات

*تقديم 3.9 مليار جنيه دعم لتحسين البينة التحتية والترفيق بالمناطق الصناعية والطرق المؤدية إليها

*طرح 2 مليون متر أراضي مجانية للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في العام المالي الماضي، استفاد منها 567 مشروع، ومن المتوقع جذب استثمارات بنحو6.8 مليار جنيه

*استحواذ الصعيد على 37% من المناطق الصناعية في مصر بعدد 50 منطقة

*تخصيص 700 ألف متر للصناعات المتوسطة لـ 110 مشروع، باستثمارات 1.1 مليار جنيه

*تحديد 1471 فرصة استثمارية بحسب الخريطة الاستثمارية (بواقع 345 مشروع متوسط ، 110 مشروع كبير، 837 مشروع صغير، 179 مشروع متناهي الصغر)

*تحديث 7 مراكز للتدريب الصناعي داخل المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد (قنا –أسوان –أسيوط-المنيا –بني سويف) بقيمة 68 مليون جنيه شملت الآلات والمعدات والمناهج

*إنشاء مركز تدريب بحي الكوثر بمحافظة سوهاج وجاري إنشاء مركز تدريب بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم وتطوير مركز التدريب المهني بمحافظة قنا المتخصص في أنشطة التعدين وإدخال مناهج الطاقة الشمسية والمتجددة بأسوان تجهيزاً لمشروعات متعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

*ميكنة لفروع هيئة التنمية الصناعية في الصعيد لتيسير اجراءات الحصول علي التراخيص وتفعيل الخط الساخن وخدمة العملاء(19780) الذي يستقبل أكثر من 70 استفسار وطلب يومياً



*تعديل لائحة صندوق رد الأعباء التصديرية لإعطاء ميزة أكبر للصناعات الصغيرة والقيمة المضافة ودعم الشحن إلى أفريقيا بـ 50%.

*إنشاء مدينة صناعية للأدوات المنزلية حالي، وتم تخصيص 171 ألف متر بمحافظة المنيا خلال أكتوبر الماضي لإنشاء 7 مصانع بقيمة 428 مليون جنيه لتصنيع الأدوات المنزلية مثل الأطباق والزجاج ومستلزمات الإنارة الكهربائية

* إنشاء أكبر مجمع صناعي في مجال الصناعات المغذية للصناعات الهندسية ببني سويف بتكلفة استثمارية تصل إلى 15 مليار جنيه وتوفر 11 ألف فرصة عمل مباشرة وتم بالفعل بدء المرحلة الأولى بالمشروع، لتصنيع منتجات مثل المواتير والكمبروسر الخاصة بالغسالات والثلاجات وغيرها من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

أما المشروعات المستهدفة فتتمثل في:

*انشاء غابة شجرية علي مياه الصرف الصحي ومصنع أخشاب MDF بمحافظة المنيا علي مساحة 300 ألف متر مربع وبقيمة استثمارية 2 مليار

* تشغيل المرحلة الأولى من مجمع الأسمدة الفوسفاتية في أسوان باستثمار 500 مليون جنيه وسيتم تشغيل المرحلة الثانية قبل 30 يونيو المقبل.

* إنشاء مجمع لمواد البناء بمحافظة سوهاج يشمل 7 مصانع بتكلفة استثمارية 6 مليار جنيه، وقريباً سيتم افتتاح مصنع لانتاج الخلايا الشمسية بمحافظة قنا باستثمارات 370 مليون جنيه



*تشغيل أحدث مصنع لانتاج الحديد والصلب بمحافظة بنى سويف بقيمة استثمارية بلغت 6 مليارات جنيه

*التوقيع على مذكرة تفاهم مع أكبر شركة سنغافورية لبناء مدينة صناعية متكاملة شمال محافظة الفيوم على مساحة 33 مليون متر بنظام الشراكة بين هيئة التنمية الصناعية والشركة السنغافورية

*إنشاء مجمع لتصنيع النباتات الطبية بمحافظة الأقصر