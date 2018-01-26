وزير قطاع الأعمال العام يبحث توفيق أوضاع شركات النقل المتعثرة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الجمعة في بيان، إن الوزير خالد بدوي بحث مع رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، أوضاع الشركات التابعة للوزارة وخطط التطوير وإعادة الهيكلة.

وبحسب البيان، وجه الوزير خلال اللقاء بضرورة وضع تصور عاجل حول كيفية التعامل مع الشركات المتعثرة ودراسة كافة البدائل في هذا الشأن.

وأشار بدوي إلى ضرورة دعم الشركات الرابحة وعلى رأسها شركات تداول الحاويات الثلاث التابعة للشركة القابضة بهدف تعظيم الأرباح، مع الاهتمام بعنصر الوقت في عمليات التطوير وإنجاز المشروعات في أسرع وقت.

وطالب الوزير إدارة الشركة القابضة بإعادة النظر في جدوى وجود فروع شركات التجارة الخارجية في نحو 23 دولة، وإعداد دراسة في هذا الشأن خلال أسبوعين للنظر في أفضل البدائل بشأن تلك الفروع.

كما وجه إدارة الشركة القابضة بالتوجه إلى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الجديدة مثل مشروع محور تنمية قناة السويس ومنطقة شرق بورسعيد.​

استعرض رئيس الشركة القابضة للنقل استراتيجية الشركة بشأن إدارة المحفظة الاستثمارية والموقف الحالي للشركات التابعة والتي تبلغ 16 شركة، بجانب مشروعات وخطط التطوير المعدة لتعظيم ربحية الشركات الرابحة وإصلاح الشركات المتعثرة.