جني الأرباح يدفع البورصة المصرية للتراجع بـ 1.56% في أسبوع

كتب- أحمد عبد المنعم:

تعرضت البورصة المصرية، لعمليات جني أرباح خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد ان وصلت إلي أعلى مستوياتها التاريخية على الإطلاق، لينهي مؤشرها الرئيسي تعاملاته الأسبوعية على تراجع بنحو 1.56% وهي أعلى نسبة تراجع أسبوعية منذ ديسمبر 2017 ليغلق عند مستوى 15170 نقطة.

وتأثرت البورصة خلال تعاملات الأسبوع باتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع الكثيف انتظارا لمزيد من المحفزات التي قد تعطي للبورصة قوة دفع جديدة، واقتصرت تداولات الأسبوع على 4 جلسات فقط بسبب عطلة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 70 خلال الأسبوع بنسبة 0.95% عند مستوى 846.97 نقطة، فيما هبط المؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 1% عند مستوى 2016 نقطة.

كما هبط مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان خلال الأسبوع بنسبة 1.24% عند مستوى 2710 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات الأجانب للشراء خلال الأسبوع بصافي 1.2 مليار جنيه، فيما اتجه المستثمرون المصريون والعرب للبيع بقيمة 1.1 مليار جنيه و113 مليون جنيه على التوالي.

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 850.7 مليار جنيه، خاسراً 11 مليار جنيه على أساس أسبوعي، مقابل 861.8 مليار جنيه بإغلاق الأسبوع السابق.