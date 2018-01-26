اقتصاد الأسبوع: موعد زيادة أسعار الوقود والأوكازيون وتوصيات جديدة لصندوق النقد

كتبت - إيمان منصور:

يرصد مصراوي في إطار الخدمة الأسبوعية التي يقدمها لقرائه أهم الأنباء الاقتصادية في مصر خلال الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي أخبار اقتصادية هامة منها، إصدار صندوق النقد الدولي تقرير المراجعة الثانية حول أداء الاقتصاد المصري والذي أوضح في أن مصر سترفع أسعارالوقود في ديسمبر، كما توقع ارتفاع الدين الخاريج لمصر وتراجع البطالة، وزيادة إيرادات السياحة،كما أوصى بزيادة مساهمة الإنبياء في حصيلة الضرائب.

كما شهد أيضا عدة أحداث هامة على مستوى اقتصاد السوق، ومنها وصول سعر الذهب إلى أعلى مستوى في تاريخه، وتراجع الجنيه أمام عدد من العملات، وبدء الأوكازيون الشتوي، وتراجع أسعار الأسمنت، واستقرار أسعار الخضروات والفاكهة والسمك، وإطلاق أوبو لهاتف جديد بسعر أقل من 5 آلاف جنيه.

للتعرف على التفاصيل:

صندوق النقد الدولي: مصر سترفع أسعار الوقود بحلول ديسمبر المقبل

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