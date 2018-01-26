أسعار أسماك البلطي والبوري والجمبري اليوم بسوق العبور

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار عدد من أنواع السمك اليوم الجمعة عند نفس مستوياتها أمس، بسوق العبور.

وانخفض سعر كيلو سمك البلطي إلى 23 و27 جنيها، واستقر سعر كيلو السمك البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وسجلت أسعار كيلو سمك البوري بين 42 و48 جنيها للكيلو جرام. وانخفض سعر كيلو قشرالبياض إلى 29 و33 جنيها.

وبلغ سعر سمك السبيط، والكاليماري، بين 70 و100 جنيه للكيلو، وسعر الكابوريا بين 30 و100 جنيه للكيلو.

وسجل سعر كيلو الجمبري الممتاز بين 240 و300 جنيه، والجمبري الجامبو بين 340 و400 جنيه للكيلو جرام.