ماذا فعلت أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك منذ بداية العام؟

كتبت- إيمان منصور:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك خلال آخر تعاملات بنكية للأسبوع الحالي بين قرش و4 قروش مقارنة بمستوى سعره في بداية العام، ولكن ظل السعر مستقرا في 3 بنوك أخرى.

وفي بنك البركة تراجع سعر الدولار إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع في بداية العام.

كما انخفض أيضا في بنك مصر إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

وفي العربي الأفريقي هبط سعر الدولار إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل عند 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.

كما انخفض في بنك قناة السويس 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

وفي بنكي الأهلي والإسكندرية، تراجع إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

وهبط أيضا في بنك كريدي أجريكول إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع مقابل عند 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.

ولكنه استقر في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع وهي نفس أسعاره في بداية الشهر.

كما ثبت أيضا سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة استقر عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.