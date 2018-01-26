اليورو يرتفع بفعل احتمالية تراجع الدولار الفترة المقبلة

القاهرة- وكالات:

قفز اليورو أكثر من 0.5% اليوم الجمعة بعدما ترددت في أسواق العملات أصداء تعليقات مسؤولين أمريكيين كبار هذا الأسبوع عبروا فيها عن دعمهم لضعف الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وعلى الرغم من أن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس عن أنه يريد "دولارا قويا"، تتاقض مع التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق وزير الخزانة ستيفن منوتشين، يرجح مستثمرون احتمال تراجع العملة الأمريكية لفترة طويلة.

وبعدما قال ترامب يوم الخميس إنه يريد في نهاية المطاف ارتفاع الدولار، عوضت العملة الأمريكية خسائرها مقابل العملات الكبرى.

لكن مقابل سلة تضم ست عملات كبرى، سجل الدولار في أحدث تعاملات يوم الجمعة 88.9 بعد أن لامس أدنى مستوى في ثلاثة أعوام عند نحو 88.4. وهوى مؤشر الدولار بأكثر من ثلاثة بالمئة منذ بداية يناير ويتجه لأكبر هبوط شهري منذ مارس 2016.

وكان تراجع الدولار الأكثر وضوحا مقابل اليورو حيث ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.5% إلى 1.2465 دولار، وهو مستوى غير بعيد عن الأعلى منذ ديسمبر2014 الذي تجاوز 1.25 دولار يوم الخميس.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.4% إلى 1.4191 دولار لكنه ظل دون مستوى الذروة الذي سجله يوم الخميس عند 1.4346، والذي كان الأعلى له منذ التصويت لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.

ومقابل الين، لم يسجل الدولار تغيرا يذكر عند 109.42 ين ليظل فوق أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي بلغ 108.50 ين يوم الخميس.