وزير قطاع الأعمال يعلن اتفاقه مع المالية على طرح 10شركات في البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة وقعت الأسبوع الماضي، مذكرة تفاهم مع وزارة المالية، تم فيها تحديد أسماء 10 شركات لطرحها في البورصة.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع برنامج "أسواق وأعمال" على فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، أن من بين هذه الشركات العشر، شركات سيتم طرحها لأول مرة، وأخرى مدرجة بالفعل لكن سيتم رفع حصة التداول الحر.

وتابع بدوي، أنه سيتم البدء فورا في تحديد آلية للطروحات، وفقا للإجراءات، والتوقيتات المناسبة.

ورفض بدوي، الإعلان عن أسماء الشركات، لكنه أكد أن الشركات التي تضمنها الاتفاق مختلفة تماما عما تم الإعلان عنه قبل ذلك.

وقال الوزير، إنه لابد من حل جذري وحاسم لأزمة قطاع الأعمال العام، وهناك رغبة ونية صادقة للإصلاح، ومواجهة المشاكل مواجهة حاسمة.

وأضاف أن ملف قطاع الأعمال يشبه ملف الدعم، والذي ظل لسنوات كثيرة لم يستطع أحد اتخاذ قرار فيه، إلى أن تم التحرك فيه بواسطة الحكومة الحالية.