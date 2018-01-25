"بنانا كوين".. عملة افتراضية جديدة سعرها مرتبط بكيلو الموز

كتبت- ياسمين سليم:

إذا كنت من محبي فاكهة الموز، يمكنك أن تجني أموالا من وراء هذا الحب عن طريق شراء العملة الافتراضية الجديدة Bananacoin، والتي ترتبط قيمتها بسعر الموز عالميا.

وتدور فكرة Bananacoin، على أنها عملة إلكترونية مشفرة تشبه عملة البيتكوين، ولكن تختلف عنها في أنها مربوطة بسعر كيلو الموز في الأسواق العالمية.

ويتخذ مخترعو هذه العملة من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، مقرا لهم، وهي بلد غير ساحلي في قلب شبه جزيرة الهند الصينية.

ووفقا للموقع الرسمي للعملة فإن مؤسسيها مجموعة من الزراع، يمتلكون مزرعة لإنتاج نوع عالي الجودة من الموز يسمى "الليدي فينجر" أو "صوابع الست" والهدف من تدشين العملة هو الاستثمار أكثر في زراعة هذا النوع من الموز.

"رؤيتنا هي أن ننتج نوعا من الموز الأورجانك في مزارعنا، ثم نصدره إلى الصين، حيث يوجد طلب عالي منها على هذا النوع"، وفقا لما يقوله الموقع الرسمي لعملة الموز.

ويفتح الموقع الإلكتروني الباب للراغبين في شرائها حتى 28 فبراير المقبل، وسوف يستخدم المبلغ الذي سيتم الشراء به في تطوير زراعة الموز في المزرعة.

ويمكن شراء "بنانا كوين" باستخدام الدولار أو بيتكوين والتحويلات البنكية.

وتقدر قيمة عملة الموز حاليا بنصف دولار، وتشير إحصائيات الموقع الرسمي لها إن نحو 3.4 مليون عملة تم بيعها حتى الآن منذ 29 نوفمبر الماضي.

ويتم تداول عملة الموز، وفقا لتقنية بلوك شين، والتي يتداول من خلالها العملات الرقمية المشفرة.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت.

وبحسب الموقع الرسمي للعملة فمن حق المشترين لهذه العملة زيارة مزارعهم في جمهورية لاو الشعبية، للتأكد من عملية الزراعة والإنتاج.

كما يتيح أصحاب المزرعة تبادل كيلوجرامات من الموز المنتج لديهم مع المشترين للعملة للتأكد من جودة المنتج.