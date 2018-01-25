الدولار ينخفض عالميا لأدنى مستوى له منذ سنوات

القاهرة- وكالات:

انخفض الدولار قرب أدنى مستوى في عدة سنوات، اليوم الخميس، بعد تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي رحب فيها بانخفاض العملة، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الوكالة إن الانتباه تحول الآن إلى ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيتقبل ارتفاع اليورو ضمن قراره المنتظر بشأن السياسة النقدية.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، في ظل ارتفاع العملة الموحدة ما يزيد على 3% بالفعل هذا العام، بعد مكاسب في خانة العشرات حققتها العام الماضي وسط عمليات بيع واسعة النطاق للدولار زادت يوم الأربعاء بعدما قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونتيشن إن تراجع الدولار مفيد للولايات المتحدة.

وهبط الدولار مقابل سلة من العملات 0.1% ليبتعد قليلا عن المستوى المنخفض الذي سجله خلال معاملات الأسواق الخارجية وهو الأدنى في ثلاث سنوات.

واستقر الدولار دون تغير يذكر مقابل اليورو في الوقت الذي تماسكت فيه العملة الأوروبية الموحدة فوق 1.24 دولار وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات وهو ما قد يؤدي لقيام ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، إدحاض الرأي القائل بأن البنك يسارع صوب زيادة أسعار الفائدة في كلمة من المقرر أن يلقيها في وقت لاحق يوم الأربعاء.

في الوقت ذاته بلغ الدولار أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل عملات كثيرة.

وبلغ الفرنك السويسري أقوى مستوياته مقابل الدولار منذ أغسطس 2015 واليوان الصيني منذ نوفمبر 2015.

وربح الجنيه الاسترليني 0.2 % إلى 1.4261 دولار بعد أن ارتفع لفترة وجيزة فوق 1.43 دولار وهو مستوى مرتفع جديد منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.

وانخفضت العملة الأمريكية 0.1 % إلى 109.100 ين بعد أن تراجعت 1% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 108.965 ين.