المركزي الأوروبي يبقي على سياسته النقدية دون تغيير

القاهرة- وكالات:

أبقي البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على سياسة التيسير النقدي البالغ دون تغيير، لكن رئيس البنك ماريو دراجي أصبح يواجه مهمة صعبة في معالجة الآثار السلبية المحتملة لارتفاع اليورو مقابل الدولار.

وذكرت وكالة رويترز، أنه حتى في الوقت الذي يتحرك فيه اقتصاد منطقة اليورو للأمام فإن ارتفاع العملة الموحدة يهدد بدفع التضخم للانخفاض ويعرض العمل الذي تم إنجازه خلال سنوات عبر تحفيز غير مسبوق للخطر.

وبحسب الوكالة، باتت مهمة دراجي أكثر دقة حين دعم مسؤولون أمريكيون كبار ضعف الدولار مما دفع العملة الأمريكية للانخفاض لأدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل اليورو وأثار مخاوف بشأن نشوب حروب تجارية.

لكن في قرار متوقع على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسية سلبيا وأبقى على تعهده بالحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة حتى بعد التوقف عن شراء السندات الذي تعهد بالاستمرار فيه حتى يرتفع التضخم على نحو مستدام.