السعودية: البنوك لم تتأثر بتجميد حسابات المشتبه بهم بالفساد

القاهرة- وكالات:

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد الخليفي، إن وضع البنوك السعودية والنشاط التشغيلي للمصارف لم يتأثر بتجميد حسابات بعض المشتبه بهم خلال حملة المملكة على الفساد.

وأطلقت المملكة حملة لمكافحة الفساد، في نوفمبر الماضي، بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، احتُجِز على إثرها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال البارزين والأمراء والوزراء، على خلفية تُهم فساد، أبرزهم رئيس الحرس الوطني وابن شقيق الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن عبدالله، والمليادرير السعودي الأمير الوليد بن طلال، ومؤخرا أعلنت المملكة عن تسويات مالية مع بعض محتجزي الحملة.

وتوقع النائب العام السعودي أن تجني المملكة نحو 100 مليار دولار جراء حملتها على الفساد.

وأضاف الخليفي، في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن النظرة "إيجابية" للقطاع المصرفي السعودي على صعيد حجم الودائع والقروض وذلك بالاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية من تحسن أسعار النفط، والإنفاق الحكومي والحزم التحفيزية التي أطلقت لدعم القطاع الخاص.

وأشار الخليفي إلى أن الإقراض العقاري يشكل 16% من محفظة الإقراض، آملاً في أن ترتفع هذه النسبة، ما سيدعم الإقراض للمشاريع السكنية.

وبحسب الخليفي فإن محفظة الإقراض تتركز على الشركات الكبرى، أملا في أن تنصب الجهود على دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وحذر الخليفي من الاستثمار في العملات الرقمية "عملة البيتكوين" لغياب نظام حماية، معتبرا أنها عملة للمضاربات فقط ولبعض العمليات غير الشرعية.