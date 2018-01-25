بأقل من 5 آلاف جنيه.. أوبو تطلق هاتفها الجديد F5 Youth في مصر

كتبت- شيماء شلبي:

أطلقت شركة أوبو لصناعة الهواتف المحمولة هاتفها F5 Youth النسخة الشبابية، وهو ثالث إصدار من سلسلة F5 التي تحمل لقب "خبير السيلفي" ويتميّز بنظام تشغيل الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الخميس، إن الهاتف سيكون متاحا في مصر بسعر 4690 جنيهًا، كما أنها ستطرح كمية جديدة من نسخة F5 6GB Red باللون الأحمر نتيجة الإقبال الشديد عليه من الشباب.

وهاتف F5 Youth OPPO بكاميرا أمامية 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.0 شديدة الحساسية للضوء، وكاميرا خلفية 13 ميجابيكسل بذاكرة عشوائية RAM 3 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية ROM 32 جيجابايت.

كما يتمتع الهاتف بخاصية التجميل المسبق التي تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي “A.I. Beauty Recognition Technology”، حيث أن الشركة تركز على التقاط صور سيلفي واقعية تحت شعار “Capture the Real You”.

وقال آندي شي، مدير العلامة التجارية بالشركة، "إننا في أوبو سعداء بتوالي نجاحنا في السوق المصري لأنه يعد واحدًا من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف أن "إطلاق الهاتف الجديد OPPO F5 Youth يعد تأكيدًا على اهتمامنا الدائم بالشباب بتقديم ما يناسبهم من هواتف تحتوي علي الكثير من المميزات بأسعار تنافسية ليكون باستطاعتهم اقتنائه".