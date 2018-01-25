صحيفة أمريكية: هبوط الدولار لأدنى قيمة منذ 3 سنوات بعد تصريح وزير الخزانة

واشنطن (أ ش أ):

هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 3 سنوات، اليوم الأربعاء، بعد إشادة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين تراجع قيمة العملة ودعمها للاقتصاد الأمريكي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن سِجل الدولار في منظمة التبادل الدولي "آي سي إي"، التي تحسب قوة الدولار ضد 6 عملات أخرى، انخفض 5ر0 بالمائة إلى 89.66، اليوم الأربعاء، في أول مرة تنخفض فيها العملة الأمريكية تحت 90 نقطة منذ 3 سنوات، حيث كان أدنى مستوى سابق هو 69ر70 في أوج الأزمة المالية الأمريكية مارس 2008.

وأشارت الصحيفة إلى أن هبوط الدولار يأتي بعد كلمة منوشين أمام قادة الأعمال التجارية في دافوس والتي قال خلالها إن تراجع قيمة الدولار الأمريكي "أمرا جيدا لنا حيث يتعلق بالتجارة والفرص".

وأضاف منوشين أنه "على المدى الطويل، قوة الدولار هي انعكاس لقوة اقتصاد الولايات المتحدة وحقيقة أنه وسيستمر في كونه العملة الرئيسية فيما يخص احتياطي العملات".

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن تأييده أيضا لضعف الدولار للمساعدة في تعزيز صادرات المصنعين الأمريكيين.

وقالت الصحيفة إن بعض المحللين يقولون إن ضعف الدولار قد يتسبب أيضا في الضرر بالمستهلكين الأمريكيين من خلال إجبارهم بدفع المزيد للحصول على البضائع الأجنبية.

وذكرت الصحيفة أن اليورو في المقابل شهد صعودا هو لأعلى قيمة منذ 3 سنوات، متداولا عند 2349ر1 دولار أمريكي، اليوم الأربعاء، مرتفعا من 2298ر1 دولار أمس الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة أن الجنيه الاسترليني شهد أيضا قفزة في قيمته متداولا عند 4097ر1 دولار أمريكي، مرتفعا من 4000ر1 دولار أمس الثلاثاء.