7 أسباب وراء بطء الإنترنت على التليفون المحمول

كتبت-شيماء شلبي:

يعاني الكثيرون من مستخدمي التليفونات الذكية والكمبيوترات اللوحية "التابلت" من بطء سرعة الإنترنت على أجهزتهم.

ووجدت الكثير من الدراسات أن شبكات المحمول والاتصالات، ليست المسبب الوحيد لهذا البطء، الذي يمكن أن يتسبب فيه جهازك نفسه.

ويقدم "مصراوي" 7 أسباب قد تكون وراء بطء الإنترنت على الهواتف المحمولة في حال وجود شبكة اتصالات جيدة:

1- نوع التليفون الذكي ونظام التشغيل:

تتوقف سرعة الإنترنت على نوع تليفونك الذكي ونظام التشغيل الذي يعمل عليه، ووفقا لمعظم الأبحاث فإن نظام iOS لآيفون يعد أسرع نظام تشغيل في العالم، وبالتالي فهواتف آيفون ستكون الأسرع في خدمة الإنترنت.

2- شبكة المحمول أو "الواي فاي":

تعمل خدمة الإنترنت على التليفون المحمول، عبر خدمة الواي فاي أو "خط الداتا"، وبالتأكيد سرعة الإنترنت تتوقف على نوع الشركة ومدى سرعة الإنترنت عامة أو الباقة المشترك فيها المستخدم

3- التطبيقات الذكية والإعلانات:

كثرة التطبيقات الذكية على الهاتف المحمول، تبطء من سرعة الإنترنت، خاصة وأن هذه التطبيقات يتم تحديثها بشكل دوري، كما أن بعضها يقوم بالتشويش على إشارة الإنترنت بشكل كبير، كما أن الإعلانات المجانية، التي تظهر عليها تتسبب في بطء سرعة الإنترنت.

4- ترك التطبيقات مفتوحة:

ترك التطبيقات مفتوحة لا يؤثر فقط على عمر البطارية، ولكنه يؤدي أيضا إلى بطء سرعة الإنترنت.

5- التوقيت:

يعتبر منتصف النهار وآخر الليل، هي ساعات الذروة، حيث تقل سرعة الإنترنت بسبب ضغط الشبكات، لذا فإنه لإنجاز شيء مهم على التليفون عبر الإنترنت، يجب اختيار الوقت المناسب.

6- تطبيقات فيسبوك وتويتر وإنستجرام:

التطبيقات الأكثر استخداما على التليفون المحمول مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام، تسحب جزء كبير من سرعة الإنترنت بفعل التنبيهات والإشعارات التي تأتي منها.

7- السفر:

السفر عبر المترو أو القطار، يؤثر على إشارات الإنترنت حيث أثبتت دراسات حديثة أن المعدن المحاط به القطار من الخارج والداخل يقوم بصد هذه الإشارات مما يبطء من سرعته.