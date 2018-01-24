5 ظواهر جديدة غير معتادة في منتدى دافوس 2018

كتب- أحمد الحنفي:

بدأت أمس فعاليات الدورة الـ 48 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، تحت عنوان "بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك".

وتستمر فعاليات المؤتمر من يوم 23 إلى 26 يناير، بمشاركة 340 شخصية سياسية بارزة بينهم 70 رئيس دولة وحكومة، و38 رئيس منظمة دولية.

ويتحدث في المنتدى مجموعة من أغنى الشخصيات حول العالم أبرزهم بيل غيتس الذي تقدر ثروته ب72.7 مليار دولار، وراي داليو مستثمر ورجل أعمال تقدر ثروته بنحو14.1مليار دولار، وريتشارد ليو مؤسس JD.com والذي تقدر ثروته 7.38 مليار دولار، وغيرهم.

مصراوي يقدم إليكم أبرز الظواهر غير المعتادة في المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام:

1ـ حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر لأول مرة فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا يومي الخميس والجمعة، حيث سيلقي كلمة أمام المنتدى الجمعة، سيناقش فيها جدول أعمال برنامجه "أمريكا أولا"، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

2ـ المنتدى سيرأسه مجموعه من النساء

حدد مجلس رئاسة الاجتماعات سبعة سيدات لرئاسة المؤتمر وإدارة المناقشات واللجان في المنتدى هذا العام، وبالتالي يترأس النساء هذا العام لزعماء العالم ورؤساء الشركات.

والعضوات السبعة هن: كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، وإرنا سولبرغ رئيسة وزراء النرويج، ورئيسة شركة أي.بي.أم جيني روميتي، وإزابيل كوتشر رئيسة شركة "إنجي" للطاقة الفرنسية، وفابيولا جيانوتي الفيزيائية الإيطالية والمديرة العامة لمركز "سي.إي.ار.ان" للفيزياء الجزئية، وتشيتنا سينها مؤسسة بنك النساء، والتعاونية الزراعية مان ديشي، وشارون بورو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، وذلك وفقًا لما جاء في الموقع الرسمي للمنتدى .

3- المنتدى لأول مرة بغياب رئاسي عربي

تم الإعلان عن حضور قرابة 70 شخصية رئاسية وحكومية من حول العالم، أبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، ورئيس الوزراء الهندي ورئيس وزراء كندا، حيث تشارك السعودية بوفد يرأسه وزير المالية، وتشارك مصر بوزيرة التعاون الدولي سحر نصر، وكذلك اعتذر الرئيس التونسي عن الحضور.

4ـ إبراهيم العساف رئيسًا لوفد السعودية

ستشارك المملكة العربية السعودية بوفد كبير، سيرأسه وزير الدولة إبراهيم العساف، الذي كان محتجزا في أعقاب حملة الاعتقالات التي نفذتها الممكلة في الفترة الأخيرة لمكافحة الفساد، كان من بينها وزير المالية والعضو البارز في شركة "أرامكو" للنفط السعودي، إلا أنه تمت تبرئته وسيمثل السعودية في المنتدى، فقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

6ـ رئيس وزراء الهند في المنتدى لأول مرة من 20 عامًا

ستشهد الدورة الثامنة والأربعين من منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لأول مرة منذ 20 عامًا، حيث كانت آخر زيارة لرئيس وزراء هندي لمنتدى دافوس منذ عام 1997وفقًا لرويترز.