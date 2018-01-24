الألمان والتشيك والإيطاليون أكثر 3 جنسيات زارت مرسى علم في 2017

كتبت- صافي سليم:

احتل السائحون الألمان المركز الأول بين السياح الوافدين إلى مدينة مرسى علم خلال العام الماضي بنسبة 33.5%، وفي المركز الثاني السائحين الوافدين من جمهورية التشيك بنسبة 17.5%، وجاء الإيطاليون في المركز الثالث بنسبة 14.4%، وفقا لحسام حلمي نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم.

وأوضح حلمي أن شهري ديسمبر ونوفمبر الماضيين شهدا زيادة في أعداد السياح الوافدين بنحو 30% مقارنة بـ2016، مشيرا إلى أن أعداد الطائرات التي تصل إلى المدينة أسبوعيا بلغ 110 طائرة.

وأضاف أن أعداد الطائرات التي تفد إلى المدينة تراجع الآن إلى نحو 50 طائرة أسبوعيا، مشيرا إلى أن هذا العدد سيستمر حتى منتصف مارس القادم، حيث تشهد المدينة ذروة في الإقبال خلال النصف الثاني من مارس.

وبحسب تقرير صادر عن الجمعية، استقبل مطار مرسى علم 7 سياح كل دقيقة خلال العام الماضي، بينما رحل منه 3 مسافرين في الدقيقة، واستقبل المطار 95% من رحلات الطيران في موعدها.

وأشاد التقرير إلى حفاظ عمليات خدمة العملاء والنظافة بالفنادق على أعلي مستوي.

وبحسب التقرير، كان يوليو 2017 أكثر شهر شهد استقبالا للسائحين حيث بلغ عدد الذين جاءوا إلى المدينة من خلال مطار مرسى علم 63.9 ألف سائح، تلاه شهر أغسطس بـ 63.1 ألف سائح، وجاء شهر يناير كأقل الشهور التي استقبلت سائحين خلال العام حيث استقبل المطار 23.9 ألف سائح.

وشهد شهر ديسمبر زيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى المدينة خلال شهر ديسمبر بـ44% مقارنة بنفس الشهر في 2016، ليصل عدد السائحين إلى 23.89 ألف خلال الشهر.

وخلال ديسمبر بلغت نسبة الألمان من إجمالي السائحين الوافدين إلى المدينة نحو 29.5% من أعداد السائحين، تلاهم الإيطاليين بنسبة 16.07%، ثم البولنديين بنسبة 15.5%.

وبحسب التقرير، سجل السياح الإيطاليين زيادة طوال العام في كل الشهور مقارنة بـ2016، وسجلوا أكبر زيادة لهم في شهر أغسطس حيث بلغت أعدادهم 21.4 ألف سائح.