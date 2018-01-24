البنك الزراعي يعتزم ضخ 250 مليون جنيه جديدة في مشروع "تربية البتلو"

كتبت - منال المصري:

قال السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك تلقى طلبات تمويل قائمة في مشروع تربية البتلو بقيمة 250 مليون جنيه سيتم ضخها في الأيام المقبلة بعد انتهاء دراسة الجدوى.

وأضاف القصير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن البنك ضخ خلال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تربية البتلو تمويلات بقيمة 247 مليون جنيه لعدد 18.9 ألف رأس بعدد مستفيدين 1655 عميلا بفائدة 5% متناقصة.

وساهمت المرحلة الأولى في تمويل 8.5 آلاف رأس بعدد مستفيدين 618 مستفيدا بقيمة تمويلات بلغت 100 مليون جنيه، بحسب القصير.

وأوضح القصير أن البنك الزراعي ضخ في المرحلة الثانية تمويلات بقيمة 147 مليون جنيه ساهمت في تمويل 10.4 ألف رأس بعدد مستفيدين 1037 مستفيدا.

ووقعت وزارتا الزراعة والتموين والبنك الزراعي المصري وجهاز الخدمات المدنية الوطنية بالقوات المصرية، بروتوكول تعاون اليوم، لتدبير رؤوس ماشية لتوزيعها على صغار المربين من المزارعين للتربية وتسمين عجول الماشية على مستوى الجمهورية، من نظام التسهيل الائتماني الممنوح للعميل.

ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الثروة الحيوانية وتحقيقا لأهداف الدولة لزيادة المطروح من اللحوم الحمراء والحد من استيرادها مع توفيرها بالأسعار المناسبة.