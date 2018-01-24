الدولار يرتفع أمام الجنيه بأكثر من 200% منذ ثورة يناير (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بأكثر من 200% خلال السنوات السبع التي أعقبت ثورة يناير2011، ليسجل متوسط سعره في البنوك 17.78 جنيه بنهاية 2017.

ويأتي ذلك على الرغم من تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال عام 2017 بنسبة 3.3%، حيث سجل بنهاية 2016 نحو 18.38 جنيه.

وشهد الدولار القفزة الكبرى في سعره خلال العام قبل الماضي عندما ارتفع خلاله بنسبة 134.7% متأثرا بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016، وخفض سبقه لسعر الجنيه في مارس من نفس العام.

وعبر ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء قبل تعويم الجنيه عن سعره الرسمي في البنوك عن شدة أزمة نقص العملات الأجنبية في السوق الرسمي، والتي بلغت ذروتها قبل تعويم الجنيه بيومين، حيث وصل سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء إلى حدود 18 جنيها.

وتسببت أزمة نقص العملات في تراجع وفرة السلع في الأسواق، وارتفاع الأسعار، وتعطل الاستثمارات، ووجود مخاطر بعدم قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية التي لم تتخلف عنها خلال هذه السنوات التي شهدت تدهورا اقتصاديا ملحوظا.

ويرصد مصراوي تطور سعر الدولار أمام الجنيه خلال الإنفوجرافيك التالي، وفقا لمتوسط السعر في البنوك بنهاية كل عام، بحسب بيانات البنك المركزي.