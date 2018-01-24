بروتوكول تعاون بين 4 جهات لتدبير رؤوس ماشية وتوزيعها على صغار المزارعين

كتبت-منال المصري:

وقعت وزارتا الزراعة والتموين والبنك الزراعي المصري وجهاز الخدمات المدنية الوطنية بالقوات المصرية، بروتوكول تعاون، اليوم الأربعاء، لتدبير رؤوس ماشية لتوزيعها على صغار المربين من المزارعين للتربية وتسمين عجول الماشية على مستوى الجمهورية، من نظام التسهيل الائتماني الممنوح للعميل.

وقال وزير الزراعة، عبد المنعم البنا، خلال توقيع البروتوكول إن القطاعات المعنية بالوزارة مسؤولة عن تسهيل إجراءات الموافقات الاستيرادية للعجول والمشاركة في إجراء المعاينات لحظائر المستفيدين من المشروع.

كما ستعمل الوزارة على دعم وتنمية وعي وإرشاد المربين بنواحي التغذية والرعاية البيطرية وتيسير إصدار تراخيص تشغيل حظائر المستفيدين ووضع المواصفات الفنية المطلوبة في رؤوس الماشية وتوفير الأمصال واللقاحات الأزمة، بحسب البنا.

وقال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي، إن البنك سيتولى وفقا للبروتوكول مسئولية توفير الاعتمادات اللازمة لتدبير رؤوس ماشية من الخارج وفق التمويل المتاح له، وكذلك فتح الاعتمادات المستندية بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

كما يتولي البنك دراسة طلبات العملاء الراغبين في شراء رؤوس الماشية في إطار المشروع القومي لإحياء البتلو بفائدة 5% وفق القواعد والضوابط المحددة للموافقة والرفض .

وقال القصير إن البنك سيشارك في اللجان الثلاثية الميدانية التي تحدد مدى ملاءمة حظائر التربية وتسمين العجول.

وسيوافي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بقائمة أسماء المستفيدين وكافة بياناتهم وعدد الرؤوس المقرر تسليمها لكل منهم إضافة إلى دور لجان المتابعة الدورية بالبنك في المتابعة الميدانية لتنفيذ المشروع، وفقا للقصير.

وقال اللواء مصطفي أمين مدير جهاز الخدمات الوطنية بالقوات المسلحة، إن الجهاز سيتولى مسئولية إنهاء إجراءات استلام رؤوس الماشية الواردة من الخارج وتحديد أسعارها.

وقال وزير التموين، علي مصيلحي، إن الوزارة ستحصل على ثلث الرؤوس الممنوحة للمستفيدين كحد أدنى طبقا للسعر السائد بالسوق في حينه وتقوم بتسديد قيمة الرؤوس التي ستحصل عليها لحساب المستفيد لدى البنك الزراعي الذي سيقوم بإجراء التسوية المالية اللازمة.