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الدولار يستقر في 9 بنوك ويتراجع بأبو ظبي الإسلامي مع نهاية التعاملات

04:49 م الأربعاء 24 يناير 2018
الدولار يستقر في 9 بنوك ويتراجع بأبو ظبي الإسلامي مع نهاية التعاملات

دولار

كتبت- إيمان منصور:

تراجع سعر صرف الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعاره صباحا، بينما استقر في 9 بنوك أخرى.

وخفض مصرف أبوظبي الإسلامي السعر إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع مقابل 17.68 جنيه للشراء و17.78 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي والبركة عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

كما ثبت في بنكي قناة السويس ومصر عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وبقى مستقرا أيضا في بنوك الأهلي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والقاهرة، عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

سعر الصرف مصرف أبو ظبي التعاملات اليومية بنك قناة السويس

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