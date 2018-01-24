الدولار يستقر في 9 بنوك ويتراجع بأبو ظبي الإسلامي مع نهاية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

تراجع سعر صرف الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعاره صباحا، بينما استقر في 9 بنوك أخرى.

وخفض مصرف أبوظبي الإسلامي السعر إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع مقابل 17.68 جنيه للشراء و17.78 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي والبركة عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

كما ثبت في بنكي قناة السويس ومصر عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وبقى مستقرا أيضا في بنوك الأهلي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والقاهرة، عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.