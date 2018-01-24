جنرال إلكتريك تخسر 10 مليارات دولار في 3 أشهر مع تراجع الإيرادات

القاهرة- وكالات:

أظهرت نتائج أعمال شركة جنرال إلكتريك، اليوم الأربعاء، انخفاض إيراداتها بنسبة 5% وتكبدها خسائر بلغت 10 مليارات دولار في الربع الأخير من العام، بسبب ما أعلنته الشركة بالفعل من تكاليف قدرها 11 مليار دولار لتغطية خسائر تأمين وضرائب.

قالت الشركة الصناعية الأمريكية العملاقة إن الأرباح هبطت 88% في أنشطة الكهرباء المتعثرة التي تصنع معدات توليد الكهرباء، وعزت ذلك إلى مصاريف غير محددة وعوامل أخرى، ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل حتى الآن.

وانخفضت الإيرادات والطلبيات بشدة أيضا في قطاع الكهرباء.

وقالت الشركة إن إجمالي السيولة من أنشطة التشغيل الصناعي بلغ 7.8 مليار دولار في الربع الأخير بما يفوق توقعات بوصولها إلى نحو 7 مليارات دولار، وأضافت أن قدرتها على توليد السيولة تتحسن.

وبلغ إجمالي خسائر جنرال إلكتريك 10.01 مليار دولار في الربع الأخير مقارنة مع أرباح قيمتها 3.48 مليار دولار قبل عام.

وسجلت جنرال إلكتريك خسارة من العمليات المستمرة بلغت 1.15 دولار للسهم مقابل ربح بلغ 39 سنتا للسهم قبل عام.

قالت الشركة في الأسبوع الماضي إنها ستجني مبلغ 11 مليار دولار في الربع الرابع يشمل 6.2 مليار دولار لإعادة تقييم أصول تأمينية. وبلغت مصاريف التأمين مثلي ما حذرت منه جنرال إلكتريك في العام الماضي.

وانخفض إجمالي الإيرادات إلى 31.40 مليار دولار من 33.09 مليار دولار.