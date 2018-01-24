بنك القاهرة يعتزم إطلاق شركة للتأجير التمويلي خلال العام الجاري

كتبت-منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، لمصراوي، إن البنك يعتزم إطلاق شركة للتأجير التمويلي خلال العام الجاري.

وأضاف فايد أن هدف البنك من إطلاق الشركة، هو تنويع استثمارات وأعمال البنك وإتاحة تمويلات جديدة تتماشى مع احتياجات وطلبات العملاء المختلفة.

وبدأ فايد مباشرة مهام رئاسة البنك الشهر الجاري، بعد صدور قرار من المركزي بتعيينه رئيسا للبنك في سبتمبر الماضي.

وقال فايد إن البنك يستهدف إطلاق منتجات جديدة خلال العام الجاري بهدف تحقيق الشمول المالي وجذب العملاء غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي .