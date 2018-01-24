بنك ناصر يعتزم إطلاق قرض توصيل الغاز للمنازل بالصعيد بدون فائدة

كتبت- منال المصري:

قال أحمد صالح رئيس القطاع المصرفي في بنك ناصر الاجتماعي، لمصراوي إن البنك يعتزم إطلاق قرض توصيل الغاز للمنازل بمحافظات الصعيد للأسر الأكثر احتياجا بدون أي فائدة.

ووقع البنك خلال العام الماضي بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لتقديم قروض لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وقال صالح إن البنك يستهدف ضخ 50 مليون جنيه مبدئيا لقروض توصيل الغاز للمنازل.

وأضاف أن المستفيدين من القروض يتم تحديدهم من خلال مستوى استهلاك فاتورة الكهرباء بحيث لا يزيد الاستهلاك عن 130 كيلو وات، بحسب طلب الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد رصد منحة للبنك يتم تخصيصها لتوصيل الغاز للمنازل للأسر الأكثر احتياجا.

وقال صالح إن شركات توصيل الغاز، ستحول العملاء المستحقين للبنك، حيث يبلغ قيمة القرض ألف جنيه تسدد على 3 سنوات بدون عائد.