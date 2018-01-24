دراسة اقتصادية: مجموع ثروات أغنى 45 شخصا في ألمانيا يبلغ 214 مليار يورو في 2014

برلين - (د ب أ)

انتهت أبحاث معهد (دي آي دبليو) الألماني للاقتصاد التي نُشرت اليوم الثلاثاء، إلى أن جزءًا كبيرًا من الثروات في ألمانيا يتركز في أيدي مجموعة قليلة من كبار الأثرياء.

وأوضحت تحليلات المعهد أن مجموع ثروات أغنى 45 شخصًا في ألمانيا تساوى في عام 2014 مع مجموع ما يمتلكه نصف الشعب الألماني حيث بلغ نصيب كل قسم 214 مليار يورو.

وكان باحثو المعهد أكملوا الإحصاءات عن توزيع الثروة ببيانات من قوائم تصنيف أغنى أغنياء العالم.