تعرف على فوائد "شهادة بلادي" بالجنيه الاسترليني للمصريين في بريطانيا

كتبت- منال المصري:

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن الفائدة على شهادة بلادي، بالجنيه الاسترليني، التي سيطرحها قريبا للمصريين في بريطانيا، 1% لأجل عام، و1.25% لأجل 3 سنوات، و1.38% لأجل 5 سنوات.

وكانت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، قالت في بيان اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي وافق على طلبها بإصدار شهادات بلادي بالجنيه الاسترليني، في بريطانيا.

وقالت الوزيرة إنها تعمل على التواصل مع فرع البنك الأهلي المصري بإنجلترا لتنظيم عمليات شراء المصريين لشهادات "بلادي"، وتحديد موعد إتاحتها للجالية المصرية هناك.

وظهرت فكرة شهادة بلادي في عام 2016، من أجل جذب السيولة الدولارية، من المصريين العاملين في الخارج، للمساهمة في حل أزمة نقص الدولار، قبل تعويم الجنيه في نوفمبر من نفس العام.

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