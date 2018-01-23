التضخم يخطف الأضواء في العام السابع بعد ثورة يناير (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

خطف معدل التضخم السنوي خلال عام 2017 الأضواء عن الأحداث الاقتصادية الأخرى بعد أن أصبحت مواجهته الشغل الشاغل للحكومة والبنك المركزي.

وشهدت البلاد خلال العام الماضي موجة غلاء هي الأشد خلال العقود الثلاثة الأخيرة بعد تنفيذ إصلاحات اقتصادية شملت تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الطاقة مرتين خلال فترة العام ونصف الأخيرة.

وأكدت الحكومة مرارا مع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي على تنفيذ "إجراءات مؤلمة" تؤثر على المستوى المعيشي والقوة الشرائية للمواطنين.

وتنفذ الحكومة برنامجا إصلاحيا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لإعادة تنشيط الاقتصاد، وتهيئة بيئة الاستثمار، وخفض عجز الموازنة والدين العام، وحل أزمة نقص العملات الأجنبية، وخفض البطالة.

ويرصد مصراوي رحلة التضخم خلال السنوات السبع التالية لثورة 25 يناير 2011، عبر متوسط معدل التضخم السنوي في الانفوجرافيك التالي.