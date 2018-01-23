صندوق النقد يوصي مصر بتقليص دور الدولة وافساح المجال أمام القطاع الخاص

كتب- عبدالقادر رمضان:

أوصى صندوق النقد الدولي، مصر، بافساح المجال أمام القطاع الخاص من أجل الاستثمار والنمو، وتقليل دور الدولة "البارز" في الاقتصاد.

وقال الصندوق في ورقة عن مصر، ضمن وثائق المراجعة الثانية للاقتصاد المصري، إن عدد السكان المتزايد في مصر يحتاج إلى توفير 700 ألف فرصة عمل كل عام، وأن "هذا الأمر ممكن فقط إذا أصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو".

وأضاف الصندوق أنه لكي يتحقق ذلك فإنه "يتعين على الدولة التي لها دور بارز في الاقتصاد ان تتراجع عن قطاعات معينة وتتيح المجال أمام القطاع الخاص للنمو الاستثمار".

وقال الصندوق إن السماح للقطاع الخاص بالازدهار، يتطلب توفير المنافسة العادلة للشركات الخاصة في السوق، وتحسين منظومة الإفصاح والشفافية بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، والحد من الفساد، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي، وإدماج مزيد من النساء والشباب في سوق العمل.

وقال الصندوق في تقريره عن مصر، إن الاقتصاد المصري بدأ ينتعش ويتسعيد الثقة، وذلك بعد عام من بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات.

وأكد التقرير على ضرورة تحول مصر لاقتصاد شامل يوفر فرص العمل للشباب، إذا أن نحو 3.5 مليون شاب ينتظر أن يدخلون سوق العمل خلال الخمس سنوات المقبلة.

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