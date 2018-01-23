صندوق النقد يوصي مصر بزيادة مساهمة "الأغنياء" في حصيلة الضرائب

كتب- عبدالقادر رمضان:

اقترح صندوق النقد الدولي، على الحكومة المصرية التوسع في جمع الإيرادات للإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأكثر إلحاحا، والاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، من خلال الحد من الإعفاءات الضريبية، وجعل النظام الضريبي أكثر تصاعدية، بمعنى أن "الناس الأكثر ثراء يدفعون ضرائب أكثر بشكل تصاعدي"، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة وتحصيل الضرائب.

وقال الصندوق في ورقة عن مصر، ضمن وثائق نتائج المراجعة الثانية للاقتصاد المصري، إن هذه الاقتراحات تساهم في زيادة إيرادات الحكومة بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط.

وأضاف الصندوق أن هذه الاقتراحات تساهم في الحفاظ على استدامة استقرار الاقتصاد المصري، على المدى البعيد، وبما يحقق الانخفاض التدريجي في عجز الموازنة واحتواء الدين العام.

وأوصى الصندوق مصر، بالقضاء على معظم دعم الوقود، الذي قال إن الأغنياء هم من يستفيدون منه بشكل أساسي، وذلك من أجل حماية الموازنة العامة من مخاطر تقلبات سعر البترول العالمي، وتوجيه الإنفاق للفئات الأكثر احتياجا.

وكان الصندوق قال إن برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، "يسير على الطريق الصحيح"، متوقعا مزيد من التحسن في معدل النمو الاقتصادي، مع انتعاش الاستثمارات الخاصة والاستهلاك والصادرات، والنزول المتواصل في معدلات التضخم.

ورحب الصندوق في تقريره الذي صدر اليوم، عن مراجعته الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما أنجزته مصر من إصلاحات اقتصادية، وقال إنه بعد عام من تطبيق الإصلاح الاقتصادي، فإن الاقتصاد المصري بدأ ينتعش، ويستعيد الثقة مرة أخرى، وإن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد لعب دورا حاسما في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

لكن الصندوق رأي أنه حان الوقت لتحول الاقتصاد المصري نحو معدلات نمو سريعة وشاملة واحتوائية، من أجل توفير فرص عمل للشباب والنساء.

واكد الصندوق على أهمية حماية الأسر الأقل دخلا، من خلال توسيع برامج التحويلات النقدية مثل كرامة وتكافل، وتقليل الدعم العيني، من أجل توجيهه بشكل صحيح للمستحقين.

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