صندوق النقد يتوقع تراجع البطالة إلى 11.2% خلال العام المالي الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

توقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع معدلات البطالة إلى 11.2% بنهاية العام المالي الجاري.

وبحسب تقرير المراجعة الثانية الذي أصدره الصندوق اليوم الثلاثاء، خفض الصندوق من توقعاته لمعدلات البطالة خلال العام المالي المقبل إلى 11.2% بدلا من 11.8% كان يتوقعها خلال تقرير مراجعته الأولى في سبتمبر الماضي.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن معدلات البطالة تراجعت بشكل ملحوظ خلال الشهور الأخيرة، إلى 11.9% خلال الربع الثالث من العام الماضي مقابل 12.6% في نفس الربع من عام 2016.

وقال الصندوق في تقرير اليوم إن حوالي 3.5 مليون شخص من المتوقع أن ينضموا لسوق العمل خلال السنوات الخمس القادمة.

وبحسب الصندوق فإن 60% من نسبة السكان في مصر في سن العمل، وهي فرصة بالنسبة لمصر، لكنها تشكل أيضا تحديات.

وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن "هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة ودائمة لخلق فرص العمل بالسرعة المطلوبة لسكان مصر المتزايدة".

وأشار الصندوق إلى أن نحو 700 ألف شاب ينضمون لسوق العمل كل عام.

وقالت الحكومة في الوثائق التي نشرها الصندوق اليوم إن خفض معدل البطالة المرتفع، يعتبر أولوية عليا بالنسبه لها، خاصة بالبنسبة للسيدات والشباب.

وأضافت أن خلال العام الماضي أنفقت الحكومة مبلغ 250 مليون جنيه لتطوير قدرة الحضانات العامة وتقديم تسهيلات تساعد النساء على العمل.

وقالت الحكومة إن هذه الميزانية سترتفع إلى 500 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، لتطوير هذه الحضانات بما يسمح بضم الأطفال من عمر 0 إلى 4 سنوات.

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