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الدولار يستقر بـ 10بنوك في نهاية تعاملات اليوم

04:26 م الإثنين 22 يناير 2018
الدولار يستقر بـ 10بنوك في نهاية تعاملات اليوم

الدولار

كتبت- إيمان منصور:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، في 10 بنوك عاملة بمصر عند نفس مستويات الصباح.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.68 جنيه للشراء و17.78 جنيه للبيع، وهي نفس أسعاره صباحا.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية في بنك مصر، عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الدولار مستقرا في بنوك الأهلي، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والقاهرة، وقناة السويس، عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة، عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، عند 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه صباحا.

سعر الدولار العملة الأمريكية بنك مصر بنك التجاري الدولي بنك كريدي أجريكول

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