بنك مصر يقرر توجيه تمويل المشروعات المتناهية الصغر للقرى الأكثر احتياجا

كتبت- منال المصري:

قال بنك مصر اليوم الإثنين في بيان، إنه قرر توجيه تمويل المشروعات متناهية الصغر للقرى الأكثر احتياجا بمحافظات مصر، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك من خلال تمويل قيمته 25 مليون جنيه.

وأضاف البنك، أنه، اختار محافظتي المنيا وقنا، باعتبارهم من المحافظات الخمس الأكثر احتياجا وتم تدقيق اختيار القرى المستهدفة بكل محافظة تبعا للكثافة السكانية للقرى وشدة احتياجها، وذلك كمرحلة أولى لتنفيذ التوجه الاستراتيجي ذو البعد الاجتماعي للبنك، وسيليه باقي المحافظات تباعا للوصول بها إلى محافظات منتجة مولدة للدخل.

وبحسب بيان البنك، جاء ذلك التوجه تماشيا مع سياسة الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي وسياسة البنك المركزي الموجهة لتشجيع المشروعات الصغيرة.

وقال البيان إنه لن يقتصر التمويل المقدم من بنك مصر على تنفيذ المشروعات فحسب بل سيمتد ليشمل تدريب عدد 300 فرد تدريبات فنية وحرفية وتدريب 150 فردا تدريب فندقي وذلك لضمان تأهيل القدرات والمهارات لمنفذي تلك المشروعات.

ووقع رئيس مجلس إدارة البنك بروتوكولات تعاون مع ثلاث مؤسسات مجتمع مدني رائدة في مجال العمل المجتمعي لتحقيق هذا الهدف، وهم مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان، والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء).

وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 400 مليون جنيه في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2016-2017، كما وصل حجم انفاقه في النصف الثاني من عام 2017 إلى ما يزيد عن 530 مليون جنيه.