الدولار يرتفع في بنكي التجاري الدولي والبركة بتعاملات نهاية اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر صرف الدولار في بنكي التجاري الدولي والبركة، قرشا واحدا، بتعاملات اليوم الأحد المسائية، بينما استقر في 8 بنوك أخرى عاملة في مصر.

ورفع البنك التجاري الدولي، سعر الدولار قرشا واحدا بالتعاملات المسائية، ليسجل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، مقابل عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، صباحا.

كما ارتفع سعر الدولار في بنك البركة، قرشا واحدا، ليصل في تعاملات المساء إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع بتعاملات الصباح.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، بالتعاملات المسائية عند 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات بداية اليوم.

استقر سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي والعربي الأفريقي والإسكندرية، والقاهرة، وقناة السويس، عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار نهاية الأسبوع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك مصر، عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.