مدينة الإنتاج الإعلامي تستهدف مضاعفة أرباحها في 2018

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إنها تستهدف مضاعفة صافي أرباحها في 2018، إلى 80.5 مليون جنيه مقابل 40.3 مليون جنيه في 2017.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، عن موازنتها التخطيطية للعام الجاري، اليوم الأحد، أنها تستهدف رفع إيرادات مدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 7%، والمنطقة الحرة الإعلامية 7%، والأكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الإعلام 3%، خلال العام الجاري.

ووفقا للموازنة، فإن الشركة تتوقع تضاعف أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال 2018، بنسبة 201% في حين تتوقع تراجع أرباح الأكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الإعلام بنسبة 84% لتصل في 2018، إلى 2.3 مليون جنيه فقط مقابل 14.4 مليون جنيه في 2017.

كما تستهدف الشركة خفض تكاليف ومصروفات الإنتاج الفني والبرامجي بنسبة 64% خلال العام الجاري، وتقليل مصروفاتها على المنطقة الترفيهية بنسبة 21%.

وحصلت الشركة على صلاحية إصدار موافقات تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، بعدما كانت تتكلب موافقة بين عدة جهات بينهم وزارتي الثقافة والآثار.

وتعمل الشركة المصرية للإنتاج، في توفير وسائل إنتاجية يمكن تأجيرها للغير للأغراض التلفزيونية والسينمائية والإعلامية بما في ذلك الأنشطة المكملة لها.

كما توفر وتصنع احتياجات مدينة الإنتاج الإعلامي من مشغولات خشبية ومعدنية وملابس وإكسسورات لغرض الشركة، بالإضافة إلى إقامة فنادق داخل المدينة لتقديم الخدمات الفندقية للوافدين على مدينة السادس من أكتوبر للسائحين والفنانين.