السودان يبدأ رسميًا تخفيض سعر الجنيه.. والعملة تهبط 200%

القاهرة- وكالات:

بدأ بنك السودان المركزي، اليوم الأحد، تطبيق السعر الرسمي الجديد للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية والذي تضمن تخفيض قيمة العملة المحلية بنسبة تجاوزت 200%.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن البنك المركزي السوداني، حدد السعر استرشادي لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني اعتبارا من اليوم بواقع 18 جنيها بعد أن كان في حدود 7 جنيهات.

وفقا للوكالة فإن النطاق الأعلى، لسعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، هو 20 جنيها والأدنى هو 16 جنيها.

ووجه البنك المركزي، البنوك ومكاتب الصرافة بتحديد وإعلان أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية داخل النطاقات المحددة حول السعر الاسترشادي المعلن وموافاته ببيان يومي يوضح أسعار صرف العملات الأجنبية والمعاملات التي تمت بها عبر نظام الرواجع الإلكترونية مع توضيح أي تعديلات قد تطرأ على أسعار الصرف لديها خلال اليوم.

وكانت الحكومة السودانية، قد خفضت مع بداية العام الجديد، سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار إلى 18 جنيها مقابل 6.7 جنيه، بهدف تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء، حيث وصل السعر فوق 28 جنيها في نوفمبر الماضي.

لكن الحكومة السودانية لم تطبق السعر الرسمي الجديد، إلا بداية من اليوم.

وبعد قرار الخفض، تراجع سعر صرف الجنيه السوداني أكثر في السوق السوداء حتى وصل إلى 34 جنيها للدولار الأسبوع الماضي، بحسب بيانات وكالة رويترز.

كما قررت الحكومة السودانية بعد قرار خفض العملة رفع الدعم عن القمح، وتركت استيراده للقطاع الخاص وهو ما رفع أسعار الخبز للضعف، كما قررت رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن أسعار السلع ارتفع بعد قرار خفض العملة بنسبة تصل إلى 100%.

ونتيجة لارتفاع هذه السلع، خرجت احتجاجات في السودان على مدار الأيام الماضية، اعتراضا على هذه الارتفاعات في الأسعار. وفي محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، أعلن وزير المالية السوداني، إن الحكومة أعفت نحو 63 سلعة مستوردة من الجمارك والضرائب والرسوم.

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