2.2 مليون مستفيد.. 6 معلومات عن "تكافل وكرامة" ( إنفوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن نسبة تغطية معاشات تكافل وكرامة، للسكان تحت خط الفقر وصل إلى 54% في حين أن النسبة العالمية من المفترض أن تصل إلى 60%.

وأضافت والي خلال مؤتمر افتتاح المشروعات القومية في بني سويف، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عدد المستفيدين من برنامجي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وصل إلى 2.242 مليون مستفيد حتى الآن.

وبدأت الوزارة في صرف معاشات الدعم النقدي منذ مالاس 2015.

وتبلغ قيمة الدعم المقدم لمعاش تكافل 325 جنيها في الشهر، بالإضافة إلى 60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 جنيها لطالب المرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية وكان يصرف سابقا بشكل تراكمي كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء في المدرسة وتلقيهم خدمات صحية، إلا أنه بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي بدأت الحكومة في صرفه شهريا.

بينما يمنح برنامج كرامة مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 350 جنيها لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلي أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.

وفي أعقاب قرار التعويم قررت الوزارة رفع قيمة معاش كرامة بقيمة 100 جنيه، فيما رفعت القيمة المحددة لكل طفل في معاش تكافل بواقع 20 جنيها لكل طفل.

ونشرت وزارة التضامن، على صفحتها الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، "إنفوجرافيك" يضم 6 معلومات عن عدد المستفيدين الحاليين لبرنامجي الدعم النقدي حتى الآن وحجم المبالغ الذي صرفت على البرنامج منذ بداية.